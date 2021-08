Atletica, Marcell Jacobs sceglie la prima gara da Campione Olimpico: appuntamento in Diamond League! (Di giovedì 5 agosto 2021) Marcell Jacobs ha già stabilito quale sarà la sua prima uscita da Campione Olimpico dei 100 metri. Stiamo parlando di gare individuali, perché l’azzurro è ora atteso dall’impegno con la 4×100 ai Giochi di Tokyo 2021. Il velocista bresciano ha scelto la prossima tappa della Diamond League, in programma sabato 21 agosto a Eugene (USA). A comunicarlo sono stati gli stessi organizzatori dell’evento con un post sui social network, naturalmente contenti di ospitare la stella assoluta della velocità, ora uno degli uomini più importanti al mondo nell’universo dell’Atletica ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021)ha già stabilito quale sarà la suauscita dadei 100 metri. Stiamo parlando di gare individuali, perché l’azzurro è ora atteso dall’impegno con la 4×100 ai Giochi di Tokyo 2021. Il velocista bresciano ha scelto la prossima tappa dellaLeague, in programma sabato 21 agosto a Eugene (USA). A comunicarlo sono stati gli stessi organizzatori dell’evento con un post sui social network, naturalmente contenti di ospitare la stella assoluta della velocità, ora uno degli uomini più importanti al mondo nell’universo dell’...

Advertising

Eurosport_IT : Marcell Jacobs ritorna in pista! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Jacobs | #Athletics - Eurosport_IT : Scarpe di ultima generazione, pista rimbalzante, aria calda e rarefatta: a Tokyo vanno tutti forte come non mai! ???… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Marcell Jacobs vuole trascinare la staffetta in finale. C’è Stano nella m… - rio16_addicted : RT @Eurosport_IT: Scarpe di ultima generazione, pista rimbalzante, aria calda e rarefatta: a Tokyo vanno tutti forte come non mai! ??? #Hom… -