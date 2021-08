Atletica | maestosa 4×100 in finale alle Olimpiadi! Jacobs e Tortu trascinano gli azzurri | record italiano

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’Italia vola incon lamaschileOlimpiadi di Tokyo 2021, firmando il nuovonazionale con grandissima disinvoltura. Il quartetto ha timbrato un superlativo 37.95 in batteria, migliorando di ben sedici centesimi il precedente primato che reggeva dai Mondiali 2019. Gliconcludono in terza posizionespdella Cina di Su Bingtian (37.92) e del Canada di André De Grasse (37.92). L’Italia passa il turno con pieno merito e domani proverà a battagliare per uno storico traguardo: a questo punto non è vietato sognare, ci sono tutte le ...

Advertising

elicol82 : Alla faccia di chi diceva 'eh ma ora arriva l'atletica, vedrete che figura faremo nel medagliere'. UNA FIGURA MAESTOSA #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica maestosa

OA Sport

Marcell Jacobs ha fatto la storia dell'italiana, diventando il nuovo re dei 100 metri olimpici, corsi con il record europeo di 9''... ha beffato tutti gli avversari con una finalee si ......a qualificarsi per i Campionati europei U20 grazie ad una garasui 5000m, coperti in 16'57"50. Atleta tanto pacata fuori quanto determinata in pista, la giovane portacolori dell'...L'Italia vola in finale con la 4x100 maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021, firmando il nuovo record nazionale con grandissima disinvoltura. Il quartetto ha timbrato un superlativo 37.95 in batteria, ...Sono stati presentati i tre percorsi ufficiali della prima edizione dell’Italian Gravel Trophy, la nuova “due giorni” cicloturistica organizzata da Inbici Media Group in collaborazione con l’associazi ...