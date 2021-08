Atletica | Emanuel Ihemeje | “Esperienza bellissima | ma penso già al futuro”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Non arriva l’acuto in finale nel salto triplo maschile l’Italia, con Andrea Dallavalle edche non riescono a entrare nella top 8 di specialità. Una prova sottotono per i due azzurri, entrambi sotto i 17 metri e lontani dai loro rispettivi personali, con Dallavalle che chiude nono, mentreè undicesimo. Ma il 22enne di Carrara si gode comunque questi momenti a Tokyo. “all’esordio in Nazionale, l’anno prossimo il Mondiale nella ‘mia’ Eugene, dove studio e mi alleno” ha dettoa fine gara. A vincere la gara il portoghese Pedro Pichardo, che ...

...agosto la finale del salto triplo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con gli italiani Andrea Dallavalle eIhemeje. Nelle prime ore del mattino italiano dunque saremo ancora in pedana per l'...Lontani gli azzurri: Andrea Dallavalle ha chiuso nono con 16,85,Ihemeje undicesimo con 16,52.- salto in alto. Elena Vallortigara (non supera 1.95) e Alessia Trost (non va oltre 1.Non arriva l’acuto in finale nel salto triplo maschile l’Italia, con Andrea Dallavalle ed Emanuel Ihemeje che non riescono a entrare nella top 8 di specialità. Una prova sottotono per i due azzurri, e ...Nonostante l'eliminazione prematura nella finale del salto triplo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, né Andrea Dallavalle né Emanuel Ihemeje sono tristi. Il commento a caldo.