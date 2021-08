Atletica | 3 medaglie d’oro per l’Italia | è record! Eguagliate le edizioni di Mosca 1980 e Los Angeles 1984

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo anni da buio pesto, in cui si faceva fatica a intravedere la luce in fondo al tunnel e in cui si stentava anche a essere minimamente presentabili nei massimi contesti internazionali,dell’leggera esplode in maniera fragorosa e ha già portato ben 3 ori nel bottino complessivo della spedizione azzura alle Olimpiadi di Tokyo. Stiamo parlando del 43% dei sette titoli complessivi che si sono tinti di tricolore nel corso dei Giochi: numeri davvero da favola per uno sport che era tornato a casa con addirittura 0 allori da Rio 2016, che si era dovuto accontentare di un bronzo a Londra 2012 e che non faceva suonare l’Inno di Mameli ...