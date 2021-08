Atalanta, Romero pronto per le visite con il Tottenham. I dettagli del trasferimento (Di giovedì 5 agosto 2021) Situazione Atalanta-Romero. Sta per chiudersi il giro dei difensori che ha visto protagonisti l’Atalanta e la Juventus. Cristian Romero è pronto a svolgere le visite mediche con gli Spurs, poi volerà a Londra. Si tratta del secondo acquisto più costoso della storia del Tottenham dopo Ndombele e della cessione più importante a livello economico per la Dea. 50/55 milioni più 5 di bonus è costato l’argentino. Intanto, è pronto il sostituto per Gasperini: Merih Demiral dalla Juventus. Il turco ha svolto le visite mediche con ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Situazione. Sta per chiudersi il giro dei difensori che ha visto protagonisti l’e la Juventus. Cristiana svolgere lemediche con gli Spurs, poi volerà a Londra. Si tratta del secondo acquisto più costoso della storia deldopo Ndombele e della cessione più importante a livello economico per la Dea. 50/55 milioni più 5 di bonus è costato l’argentino. Intanto, èil sostituto per Gasperini: Merih Demiral dalla Juventus. Il turco ha svolto lemediche con ...

