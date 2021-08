Atalanta | Ilicic in uscita | una big italiana in forte pressing sullo sloveno

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’avventura di Josipcon la maglia della Dea è destinata a concludersi in questa sessione di mercato.ci sono diverse big italiane ma in particolare c’è il Milan. I rossoneri offrono 3,5 milioni di euro per il cartellino di, l’ne chiede 7. Nelle prossime ore potrebbe trovarsi la quadra per il giocatore che già nel corso della stagione aveva espresso il desiderio di cambiare aria. Complice forse un rapporto non idilliaco con Gasperini negli ultimi mesi. LEGGI ANCHE: Valentino Rossi: “MI ritiro a fine stagione. Momento molto difficile ma è stato ...

Advertising

PietroMazzara : L’apertura di #Gasperini alla cessione di #ilicic è emblematica. Lo sloveno vuole il #Milan, ma serve trovare la qu… - herbertharriola : RT @MilanNewsit: CorSport - Futuro Ilicic: l'Atalanta chiede 7 mln, il Milan vorrebbe spenderne la metà - sportli26181512 : CorSport - Futuro Ilicic: l'Atalanta chiede 7 mln, il Milan vorrebbe spenderne la metà: Il Milan, spiega il Corrier… - MilanNewsit : CorSport - Futuro Ilicic: l'Atalanta chiede 7 mln, il Milan vorrebbe spenderne la metà - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – @tuttosport: “#Ilicic solo dopo la cessione di #Hauge” #ACMilan #Milan #SempreMilan #Atalanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Ilicic

... rimane anche il capitolo di Josip, che costerebbe 7 milioni ma il Milan non vuole andare oltre i 3,5 milioni (metà di quanto chiesto dall'). E mentre Mattia Caldara andrà al ...è un altro nome caldo, ma per ora l'continua a chiedere troppo rispetto alle idee della dirigenza rossonera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ...Le probabili formazioni di West Ham-Atalanta, match amichevole che si giocherà al London Stadium di Londra con Gasperini che recupera i Nazionali ...Tra gli intrecci di mercato che tengono banco in casa Milan figura anche quello relativo all'ingresso di Josip Ilicic e all'uscita di Hauge. Secondo quanto riporta Tuttosport, in ...