Atalanta, è fatta per il grande colpo: visite mediche effettuate (Di giovedì 5 agosto 2021) L’Atalanta è vicina ad un grande acquisto per quanto riguarda la retroguardia di Gian Piero Gasperini. Merih Demiral sarà un nuovo difensore dell’Atalanta. Demiral Atalanta, visite già effettuate Merih Demiral ha già anche fatto le visite mediche nella mattinata. Oggi pomeriggio ci sarà la firma sul contratto che lo legherà all’Atalanta per la prossima stagione. Le cifre dell’affare Come detto da Sabatini nel corso di Sport Mediaset, l’Atalanta acquisirà Merih Demiral in prestito oneroso annuale per una cifra ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) L’è vicina ad unacquisto per quanto riguarda la retroguardia di Gian Piero Gasperini. Merih Demiral sarà un nuovo difensore dell’. DemiralgiàMerih Demiral ha già anche fatto lenella mattinata. Oggi pomeriggio ci sarà la firma sul contratto che lo legherà all’per la prossima stagione. Le cifre dell’affare Come detto da Sabatini nel corso di Sport Mediaset, l’acquisirà Merih Demiral in prestito oneroso annuale per una cifra ...

