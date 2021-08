Atalanta, Demiral in sede per la firma (Di giovedì 5 agosto 2021) Merih Demiral sarà a breve un giocatore dell’Atalanta. Il difensore classe ’98 ha sostenuto stamane le visite mediche con i nerazzurri ed ora in questi minuti è presso la sede del club assieme agli agenti: a breve arriveranno le firme poi ci sarà prima l’ufficialità del suo passaggio dalla Juventus all’Atalanta. Ricordiamo che si tratta di una operazione di prestito oneroso, a 3,5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Demiral firmerà un contratto annuale con opzione per un ulteriore quadriennale in caso di riscatto. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) Merihsarà a breve un giocatore dell’. Il difensore classe ’98 ha sostenuto stamane le visite mediche con i nerazzurri ed ora in questi minuti è presso ladel club assieme agli agenti: a breve arriveranno le firme poi ci sarà prima l’ufficialità del suo passaggio dalla Juventus all’. Ricordiamo che si tratta di una operazione di prestito oneroso, a 3,5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.firmerà un contratto annuale con opzione per un ulteriore quadriennale in caso di riscatto. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

