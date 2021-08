Astori, il medico sportivo ignorò extrasistolia in test da sforzo (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - Il medico sportivo Giorgio Galanti liquidò come "normale" la presenza di extrasistolia ventricolare durante la prova da sforzo del calciatore della Fiorentina Davide Astori, e lo fece "senza aver eseguito adeguati accertamenti clinico strumentali rivolti ad escludere una sottostante patologia cardiaca a rischio di morte improvvisa". Sono alcuni passaggi delle motivazioni della sentenza di condanna, pronunciata nel maggio scorso, a un anno di reclusione (in abbreviato) del professor Galanti, ex direttore della medicina sportiva di careggi, l'ultimo ad aver visitato il calciatore scomparso nel marzo ... Leggi su agi (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - IlGiorgio Galanti liquidò come "normale" la presenza diventricolare durante la prova dadel calciatore della Fiorentina Davide, e lo fece "senza aver eseguito adeguati accertamenti clinico strumentali rivolti ad escludere una sottostante patologia cardiaca a rischio di morte improvvisa". Sono alcuni passaggi delle motivazioni della sentenza di condanna, pronunciata nel maggio scorso, a un anno di reclusione (in abbreviato) del professor Galanti, ex direttore della medicina sportiva di careggi, l'ultimo ad aver visitato il calciatore scomparso nel marzo ...

