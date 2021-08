Advertising

Gazzetta_it : Astori, il giudice: 'L'errore del medico nella diagnosi impedì di salvarlo' - Aquila6811 : RT @Gazzetta_it: Astori, il giudice: 'L'errore del medico nella diagnosi impedì di salvarlo' - sportli26181512 : Astori, il giudice: 'L'errore del medico nella diagnosi impedì di salvarlo': Astori, il giudice: 'L'errore del medi… - DONFREDSTLOT : RT @Gazzetta_it: Astori, il giudice: 'L'errore del medico nella diagnosi impedì di salvarlo' - BiancoRinaldo : RT @Gazzetta_it: Astori, il giudice: 'L'errore del medico nella diagnosi impedì di salvarlo' -

Ultime Notizie dalla rete : Astori giudice

... pena sospesa, il medico sportivo Giorgio Galanti, accusato di omicidio colposo per la morte del calciatore della Fiorentina Davide, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua ...L'omissione dell'holter Galanti omise, come primo passo, di sottoporreal monitoraggio dell'holter, esame 'previsto e consigliabile' , secondo i protocolli. Ildel tribunale di Firenze,...Secondo il gup il medico sportivo avrebbe deciso di non approfondire un’anomali riscontrata negli esami all’ex capitano della Fiorentina ..."Con la sua condotta l'imputato ha impedito l'accertamento della malattia, avendo omesso il primo necessario atto" col quale sarebbe stato possibile avviare un altro iter diagnostico, in grado di salv ...