Assunzioni da Gps e supplenze | Pacifico Anief | assurdo aprire le domande senza avere le sedi disponibili | chiederemo proroga INTERVISTA

(Di giovedì 5 agosto 2021) "E’leprima ancora dile": è il commento di Marcello, presidente nazionale, sull'apertura delle Istanze per l'assunzione dei docenti da graduatorie provinciali per lee le2021/22. L'istanza sarà disponibile fino al 21 agosto su Istanze online. L'articolo .

Advertising

AniefTorino : Assunzioni da Gps e supplenze, Pacifico (Anief): assurdo aprire le domande senza avere le sedi disponibili, chieder… - ProDocente : Assunzioni da Gps e supplenze, Pacifico (Anief): assurdo aprire le domande senza avere le sedi disponibili, chieder… - rietin_vetrina : Assunzioni dalla prima fascia delle GPS e supplenze docenti, UIL Scuola evidenzia presenza di criticità - fgutoledo1 : RT @GildaInsegnanti: Slitta la scadenza, tutte le novità per assunzioni e supplenze da GPS e GaE - TecnicaScuola : Slitta la scadenza, le novità per assunzioni e supplenze da GPS e GaE. Diretta ore 16 -- -

Ultime Notizie dalla rete : Assunzioni Gps

... il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021; informatizzazione delle nomine dafinalizzate alle(DL 73/2021) e ...Per questa fase, che sarà una fase unica che comprende sia i futuri immessi in ruolo daI fascia e relativi elenchi aggiuntivi e sia i destinati al semplice incarico di supplenza , sono chiamati ...GROSSETO - "Sul tema delle nomine da Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) finalizzate alle assunzioni a ruolo e al conferimento delle supplenze ...(Teleborsa) – Nell’arco di 10-12 giorni si andrà ad esaurire l’ultima fase del piano straordinario delle immissioni in ruolo. Un piano che riguarda fondamentalmente chi è ...