(Di giovedì 5 agosto 2021) . La Commissionedell'ASI (Automotoclub Storico Italiano) partecipa al Summer Jamboree 2021 con un raduno nazionale per chiudere in grande stile il ...

Advertising

asi_pet : RT @blinkhbdl: adulti essere tipo 'io i miei problemi li ho affrontati senza l'aiuto di nessuno i giovani d'oggi vanno in terapia per tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : ASI Giovani

QN Motori

sulle strade delle Marche. La Commissionedell'(Automotoclub Storico Italiano) partecipa al Summer Jamboree 2021 con un raduno nazionale per chiudere in grande stile il ......promossa dal presidente dell'Luigi Barone. 'Molti miei coetanei sono lontanissimi dalla politica ed è questo il motivo che mi ha spinto ad impegnarmi in prima persona e coinvolgere tanti...ASI Giovani sulle strade delle Marche. La Commissione Giovani dell'ASI (Automotoclub Storico Italiano) partecipa al Summer Jamboree 2021.Roma, 5 ago. - Venerdì 6 agosto alle ore 21,00 presso l'X Village di Ostia, villaggio sportivo nel cuore del litorale romano, si terrà la presentazione di “50.0 ...