Arriva il settimo oro | la firma è del marciatore Massimo Stano

(Di giovedì 5 agosto 2021) Terzo oro dall’atletica L’atletica questa volta non tradisce e regala tantissime emozioni.è campione Olimpico della 20 km di marcia: diventano così ben tre le medaglie cheno dalla Regina degli Sport. Pensare che ai Giochi di Rio 2016, dalla disciplina regina non erata nemmeno una medaglia, ora a qualche giorno dalla fine dei Giochi sono addirittura tre e tutte del metallo più pregiato. Dopo Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs tocca acampione olimpico nella marcia. Saliamo a quota sette ori e 33 medaglie che ci pone all’ottavo posto (provvisorio del ...

L'atletica questa volta non tradisce e regala tantissime emozioni. Massimo Stano è campione Olimpico della 20 km di marcia ...Ancora un oro per l'Italia alle Olimpiadi. Dopo i successi dei giorni scorsi, il primo gradino del podio arriva oggi nella marcia 20 km. Massimo Stano ha vinto la medaglia d'oro della 20 km di marcia.