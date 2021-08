Arriva certificato per esenti dalla vaccinazione Covid. Circolare Ministero della Salute (Di giovedì 5 agosto 2021) La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata "nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) La certificazione di esenzione allaanti SARS-COV-2 viene rilasciata "nel caso in cui lastessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea". L'articolo .

Advertising

giannettimarco : RT @Adnkronos: #Covid, in arrivo #certificato per esenti da vaccino: chi può richiederlo. - italiaserait : Covid, arriva certificato per esenzione da vaccino: chi può richiederlo - fisco24_info : Covid, arriva certificato per esenzione da vaccino: chi può richiederlo: La circolare del ministero della Salute… - Adnkronos : #Covid, in arrivo #certificato per esenti da vaccino: chi può richiederlo. - virgilio_it : Un documento utile per tutti coloro che non hanno potuto vaccinarsi, temporaneamente o definitivamente, a causa di… -