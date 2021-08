Arrestato il “boss dei boss” della ‘Ndrangheta Domenico Paviglianiti (Di giovedì 5 agosto 2021) . Il 60enne era stato rimesso in libertà nell’ottobre 2019 sulla base di un erroneo calcolo della pena. Dopo aver lasciato l’Italia si era rifugiato a Madrid I carabinieri di Bologna e la polizia spagnola hanno Arrestato il “boss dei boss” a Madrid il latitante di ‘Ndrangheta Domenico Paviglianiti, 60 anni, “il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) . Il 60enne era stato rimesso in libertà nell’ottobre 2019 sulla base di un erroneo calcolopena. Dopo aver lasciato l’Italia si era rifugiato a Madrid I carabinieri di Bologna e la polizia spagnola hannoil “dei” a Madrid il latitante di, 60 anni, “il

