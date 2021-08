(Di giovedì 5 agosto 2021) Epilogo a sorpresa per l’alledi2021. La medaglia d’oro della combinata finisce infatti al collo dello spagnolo, decisamente inatteso alla vigilia e neanche accreditato per una medaglia. Il 18enne, argento europeo nel 2019, si inventa una sbalorditiva prestazione e sale sul gradino più alto del podio annichilendo i migliori interpreti di questo sport, al suo debutto nel panorama a cinque cerchi. L’iberico aveva incominciato con una vittoria nello speed, poi si era difeso nel boulder (settimo) e la quarta piazza nel ...

zazoomblog : Arrampicata sportiva Olimpiadi Tokyo: Alberto Gines Lopez oro a sorpresa! Ondra e Narasaki senza medaglie -… - NavMatteo : Ultimi ori di giornata a #Tokyo2020: Risako Kawai (Giappone) nella lotta libera 57kg, Cina nel tennistavolo femmini… - ricardorubio44 : @_allinbloom Sport meraviglioso l'arrampicata sportiva. - ricardorubio44 : 1??2???? Seconda mediaglia d'oro del giorno: Alberto Ginés ha vinto la gara dell'arrampicata sportiva, nel debutto d… - tuider_Unicorn8 : Ma l'arrampicata sportiva è bellissima #SportClimbing #Tokyo2020 -

Ore 10.30 ARRAMPICATA SPORTIVA " Combinata femminile, finale Ore 11.15 LOTTA " Finali: 74 kg maschile, 125 ... Oggi è il giorno in cui l'arrampicata sportiva diventa grande. Nata come una tecnica dell'alpinismo, cresciuta su linee indipendenti, diventata quasi di moda negli ultimi anni, l'arrampicata sportiva è tra gli sport che hanno fatto il loro esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Dopo karate, skate e surf, ora tocca a questa disciplina vedere le prime medaglie. Gli occhi di ... Epilogo a sorpresa per l'arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La medaglia d'oro della combinata finisce infatti al collo dello spagnolo Alberto Gines Lopez, decisamente inatteso alla vigilia ... Primo oro olimpico nella storia dell'arrampicata sportiva al giovanissimo spagnolo Alberto Ginés López, che batte Coleman e Schubert ...