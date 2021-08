Andria: incendio in azienda agricola, oltre mille alberi distrutti Coldiretti Puglia: roghi triplicati nel 2021 (Di giovedì 5 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Incendi triplicati in Puglia nell’estate 2021 con danni per milioni di euro all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo, con le fiamme che hanno già mandato in fumo migliaia di ulivi secchi per la Xylella in Salento, boschi e aree naturali nel tarantino, il bosco e la pineta a Gravina, decine di campi di grano nel foggiano, oltre a case rurali e trulli. E’ quanto emerge dall’analisi di Coldiretti Puglia, con roghi più o meno violenti che stanno devastando ampie aree naturali, ma ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 5 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: Incendiinnell’estatecon danni per milioni di euro all’ambiente, all’economia, al lavoro e al turismo, con le fiamme che hanno già mandato in fumo migliaia di ulivi secchi per la Xylella in Salento, boschi e aree naturali nel tarantino, il bosco e la pineta a Gravina, decine di campi di grano nel foggiano,a case rurali e trulli. E’ quanto emerge dall’analisi di, conpiù o meno violenti che stanno devastando ampie aree naturali, ma ...

