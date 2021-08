Ancora vacanze al Sud per i Ferragnez: soggiorno in una villa da sogno, la cifra è pazzesca (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo aver trascorso alcuni giorni in Salento, Chiara Ferragni e il marito Fedez si sono spostati in Sardegna. L'imprenditrice digitale in questi giorni sta trascorrendo le vacanze estive a Porto Cervo con tutta la famiglia. Per l'occasione la fashion blogger ha optato per una villa il cui costo ha suscitato non poche polemiche tra il popolo del web. Scopriamo insieme il valore della villa dove Chiara Ferragni trascorre le sue giornate di vacanza. L'influencer e il marito Fedez sono arrivati ??in Sardegna con il loro jet privato, per poi sbarcare nella meravigliosa Costa Smeralda. Anche quest'anno la famiglia Ferragnez ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo aver trascorso alcuni giorni in Salento, Chiara Ferragni e il marito Fedez si sono spostati in Sardegna. L'imprenditrice digitale in questi giorni sta trascorrendo leestive a Porto Cervo con tutta la famiglia. Per l'occasione la fashion blogger ha optato per unail cui costo ha suscitato non poche polemiche tra il popolo del web. Scopriamo insieme il valore delladove Chiara Ferragni trascorre le sue giornate di vacanza. L'influencer e il marito Fedez sono arrivati ??in Sardegna con il loro jet privato, per poi sbarcare nella meravigliosa Costa Smeralda. Anche quest'anno la famigliaha ...

