Ancora bronzo: la karateka Bottaro vince nel kata. Lotta, sfuma l’oro per Chamizo Viviani terzo nel ciclismo Live (Di giovedì 5 agosto 2021) I risultati delle gare di oggi, giovedì 5 agosto, e le medaglie degli atleti italiani che gareggiano alle Olimpiadi Leggi su corriere (Di giovedì 5 agosto 2021) I risultati delle gare di oggi, giovedì 5 agosto, e le medaglie degli atleti italiani che gareggiano alle Olimpiadi

ItaliaTeam_it : Un leoneeeee, il podio era lontanissimo ma con una rimonta strepitosa nella corsa a punti si è preso il BRONZO. I… - Agenzia_Ansa : Ancora una medaglia per Paltrinieri a #Tokyo2020. L'azzurro conquista il bronzo nella 10 km del nuoto da fondo. Gli… - FBiasin : E arriva un bronzo anche dal nostro portabandiera, troppo spesso criticato: bravissimo Elia #Vivani e ancora grande… - InterCLAzionale : RT @Orobriele: #LOTTA – Amarezza per Frank Chamizo, che deve arrendersi ai punti per 7-9 contro il bielorusso Kadzimahamedau. Sfuma anche q… - mc_mcampo12 : RT @Agenzia_Ansa: Ancora una medaglia per Paltrinieri a #Tokyo2020. L'azzurro conquista il bronzo nella 10 km del nuoto da fondo. Gli aggio… -