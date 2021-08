Anche la marcia è tricolore. Fantastico Massimo Stano: è oro nella 20 km (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 ago – Massimo Stano è oro nella 20 km di marcia. Fantastica impresa dell’atleta azzurro che regala all’Italia il settimo oro e la 33° medaglia a queste Olimpiadi di Tokyo. Stano era terzo a metà gara, ma poi ha rimontato alla grande, vincendo il testa a testa contro Ikeda (argento) e Yamanishi (bronzo). Soltanto questi due atleti giapponesi sono stati capaci di tenere il ritmo dell’italiano. Stano però ha iniziato ad aumentare la propria andatura subito dopo l’ultimo giro, restando da solo a marciare dritto verso la medaglia d’oro. La gara, resa particolarmente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 ago –è oro20 km di. Fantastica impresa dell’atleta azzurro che regala all’Italia il settimo oro e la 33° medaglia a queste Olimpiadi di Tokyo.era terzo a metà gara, ma poi ha rimontato alla grande, vincendo il testa a testa contro Ikeda (argento) e Yamanishi (bronzo). Soltanto questi due atleti giapponesi sono stati capaci di tenere il ritmo dell’italiano.però ha iniziato ad aumentare la propria andatura subito dopo l’ultimo giro, restando da solo are dritto verso la medaglia d’oro. La gara, resa particolarmente ...

