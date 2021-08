Amministrazione Biden approva vendita di armi a Taiwan (Di giovedì 5 agosto 2021) L’Amministrazione Biden approva la vendita di armi a Taiwan. Biden ha informato il Congresso di una proposta di vendita di armi da 750 milioni di dollari a Taiwan, una mossa che potrebbe infiammare ulteriormente le tensioni con Pechino. L’Amministrazione ha comunicato mercoledì la vendita prevista, secondo un portavoce del Dipartimento di Stato, due fonti del Leggi su periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) L’ladiha informato il Congresso di una proposta didida 750 milioni di dollari a, una mossa che potrebbe infiammare ulteriormente le tensioni con Pechino. L’ha comunicato mercoledì laprevista, secondo un portavoce del Dipartimento di Stato, due fonti del

