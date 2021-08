Amici di Maria De Filippi: Raimondo Todaro e Alberto Urso nuovi insegnanti (Di giovedì 5 agosto 2021) Amici di Maria De Filippi: Grandi novità nel corpo docenti del talent show in onda su Canale 5: addio ad Arisa e Anna Pettinelli. La data di inizio è fissata per settembre. Arrivano le prime anticipazioni della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi, arrivata alla 21° edizione. Grandi novità e stravolgimenti aspettano i Leggi su 2anews (Di giovedì 5 agosto 2021)diDe: Grandi novità nel corpo docenti del talent show in onda su Canale 5: addio ad Arisa e Anna Pettinelli. La data di inizio è fissata per settembre. Arrivano le prime anticipazioni della nuova stagione didiDe, arrivata alla 21° edizione. Grandi novità e stravolgimenti aspettano i

Advertising

trash_italiano : Arisa lascia Amici di Maria De Filippi - LCuccarini : In edicola: ??????????? ? Con immenso piacere vi comunico che Maria mi ha confermata come Prof. di “Amici” per il secon… - IlContiAndrea : #LorellaCuccarini “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienz… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Giulicat1512: @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @mbmarino @stradit… - ValeryMell1 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @mbmarino @straditeresa… -