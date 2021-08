American Horror Stories in arrivo su Disney+: tra leggende horror e film dannati (Di giovedì 5 agosto 2021) Finalmente, dopo una lunga attesa, anche in Italia sta per arrivare American horror Stories. Si tratta di uno dei due spin-off di American horror Story, amatissima serie tv che da 10 anni tiene gli spettatori incollati al piccolo schermo. Personaggi inquietanti, trame horror ricche di sorprese e spazi bui disposti dietro a ogni angolo sono gli ingredienti fondamentali di questo show. Sicuramente, anche nella nuova produzione troveremo questi elementi. Ad essi, però, si affiancheranno tante novità che non potranno non attirare ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 5 agosto 2021) Finalmente, dopo una lunga attesa, anche in Italia sta per arrivare. Si tratta di uno dei due spin-off diStory, amatissima serie tv che da 10 anni tiene gli spettatori incollati al piccolo schermo. Personaggi inquietanti, tramericche di sorprese e spazi bui disposti dietro a ogni angolo sono gli ingredienti fondamentali di questo show. Sicuramente, anche nella nuova produzione troveremo questi elementi. Ad essi, però, si affiancheranno tante novità che non potranno non attirare ...

