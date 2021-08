(Di giovedì 5 agosto 2021) Ecco le prime immagini di, focus sulla relazione proibita tra il Presidentee la stagista Monica Lewinsky. Il primo intrigantetrailer diintroduce di spalle il personaggio della stagista Monica Lewinsky mentre si reca in vista dal Presidente. Al momento i loro volti non vengono ancora svelati. Dopo The ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Impeachment: American Crime Story, il teaser trailer della serie su Monica Lewinsky… - glooit : Impeachment: American Crime Story, il teaser trailer della serie su Monica Lewinsky leggi su Gloo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? American Crime Story: Impeachment, nel teaser Bill Clinton riceve una visita nello Studio Ovale… - dituttounpop : Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione di #AmericanCrimeStory #Impeachment - SerieTvserie : “American Crime Story”: Monica Lewinsky ha un regalo per il Presidente nel teaser di Impeachment -

Ultime Notizie dalla rete : American Crime

Le prime immagini di Impeachment:Story non sollevano il sipario sui protagonisti della serie, ma introducono lo spettatore nei corridoi della Casa Bianca, per l'esattezza quelli che conducono allo Studio Ovale, ...Il primo intrigante teaser trailer diStory: Impeachment introduce di spalle il personaggio della stagista Monica Lewinsky mentre si reca in vista dal Presidente Bill Clinton nello Studio Ovale. Al momento i loro volti non ...Ecco le prime immagini di American Crime Story: Impeachment, focus sulla relazione proibita tra il Presidente Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky. Il primo intrigante teaser trailer di American ...Dopo un'attesa lunghissima (tre anni e mezzo dall'ultima volta in tv!), la serie true crime più affascinante e premiata sta tornando. Il 7 settembre debutterà negli Stati Uniti ...