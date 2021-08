Amanda Knox è incinta del suo primo figlio: arriva il docu-film per raccontare tutta la gravidanza (Di giovedì 5 agosto 2021) Amanda Knox è incinta del suo primo bambino: lei e suo marito Christopher Robinson hanno annunciato il lieto evento nel podcast Labyrinth: getting lost with Amanda. Questa bella notizia, comunque, arriva dopo la dolorosa perdita di un precedente bimbo. Leggi anche: Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, e Amanda Knox: scoppia il litigio sui social Amanda... Leggi su donnapop (Di giovedì 5 agosto 2021)del suobambino: lei e suo marito Christopher Robinson hanno annunciato il lieto evento nel podcast Labyrinth: getting lost with. Questa bella notizia, comunque,dopo la dolorosa perdita di un precedente bimbo. Leggi anche: Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, e: scoppia il litigio sui social...

