Amanda Knox annuncia: “Sono incinta e racconterò la gravidanza in una serie. Vi porterò in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Yes! Grazie a Dio ce l’abbiamo fatta”. Amanda Knox registra l’audio del momento in cui insieme al marito Christopher Robinson legge il risultato del test di gravidanza: “Tre barre!“. Poi lo fa ascoltare sul suo podcast dove dà l’annuncio ufficiale: “Sono incinta“. La trentaquattrenne di Seattle, nota in Italia per aver passato quattro anni in carcere in seguito alla condanna per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, non sta nella pelle. Il suo appuntamento col podcast dal titolo ‘Labyrinths: Getting Lost With Amanda’ va avanti oramai da tempo ed è molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) “Yes! Grazie a Dio ce l’abbiamo fatta”.registra l’audio del momento in cui insieme al marito Christopher Robinson legge il risultato del test di: “Tre barre!“. Poi lo fa ascoltare sul suo podcast dove dà l’annuncio ufficiale: ““. La trentaquattrenne di Seattle, nota in Italia per aver passato quattro anni in carcere in seguitocondanna per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, non sta nella pelle. Il suo appuntamento col podcast dal titolo ‘Labyrinths: Getting Lost With’ va avanti oramai da tempo ed è molto ...

