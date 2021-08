Amadeus a Sanremo 2022, è ufficiale: conduttore e direttore artistico (Di giovedì 5 agosto 2021) Amadeus a Sanremo 2022: sarà il conduttore e il direttore artistico della kermesse canora. La comunicazione ufficiale è di oggi. Sarà Amadeus alla guida del prossimo Festival della Canzone Italiana per il terzo anno consecutivo L’annuncio nei titoli del Tg1 delle 20. L’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, insieme al direttore di Rai1, Stefano Coletta hanno deciso di affidare la direzione artistica e la conduzione della 72/a edizione del Festival di Sanremo ad Amadeus. L'articolo proviene ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 agosto 2021): sarà ile ildella kermesse canora. La comunicazioneè di oggi. Saràalla guida del prossimo Festival della Canzone Italiana per il terzo anno consecutivo L’annuncio nei titoli del Tg1 delle 20. L’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, insieme aldi Rai1, Stefano Coletta hanno deciso di affidare la direzione artistica e la conduzione della 72/a edizione del Festival diad. L'articolo proviene ...

