Altobelli: “Lukaku è insostituibile. L’unica certezza è Marotta, spero non faccia la fine di Conte” (Di giovedì 5 agosto 2021) Alessandro Altobelli , ex bandiera dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dichiarandosi preoccupato per la situazione in casa nerazzurra che vede molto vicina la cessione di Lukaku. Queste le sue parole: “Cessione di Lukaku? Sportivamente parlando, spero ancora che questa operazione salti. Lukaku è l’Inter, quello che ci ha fatto fare il salto di qualità. L’uomo in più che ha dimostrato tante volte di essere attaccato alla maglia, di avere sposato il progetto. È il simbolo della squadra. Se lo perdiamo è logico che le ambizioni cambiano. In questo affare ci guadagnano in tanti, non i tifosi. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) Alessandro, ex bandiera dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dichiarandosi preoccupato per la situazione in casa nerazzurra che vede molto vicina la cessione di. Queste le sue parole: “Cessione di? Sportivamente parlando,ancora che questa operazione salti.è l’Inter, quello che ci ha fatto fare il salto di qualità. L’uomo in più che ha dimostrato tante volte di essere attaccato alla maglia, di avere sposato il progetto. È il simbolo della squadra. Se lo perdiamo è logico che le ambizioni cambiano. In questo affare ci guadagnano in tanti, non i tifosi. ...

Advertising

raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Altobelli: '#Vlahovic o #Zapata per sostituire #Lukaku? No, il belga è insostituibile' - Fiorentinanews : #Altobelli: '#Vlahovic o #Zapata per sostituire #Lukaku? No, il belga è insostituibile' - sportli26181512 : Altobelli: 'Inter, Lukaku affare che conviene a tanti. Pagano sempre i tifosi. Il sostituto? Marotta!': Altobelli:… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Altobelli: '#Lukaku, affare che conviene a tanti. Pagano sempre i tifosi. Il sostituto? #Marotta!' - Gazzetta_it : Altobelli: '#Lukaku, affare che conviene a tanti. Pagano sempre i tifosi. Il sostituto? #Marotta!' -