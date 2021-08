Alette di pollo, il celebre prodotto richiamato da Esselunga: cosa contengono, ecco chi rischia | Foto (Di giovedì 5 agosto 2021) Scatta il richiamo nei supermercati Esselunga di un lotto di Alette di pollo surgelate a marchio Findus. Lo stop, come riporta ilfattoalimentare.it, è dovuto alla possibile presenza dell'allergene del latte non dichiarato in etichetta. Per la precisione, il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi con il numero di lotto L110922A14 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 30/04/2022. E ancora, si apprende che le Alette di pollo richiamate sono state prodotte per C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana Spa nello stabilimento di Ul. Poznanska 39, a S?upca, in Polonia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Scatta il richiamo nei supermercatidi un lotto didisurgelate a marchio Findus. Lo stop, come riporta ilfattoalimentare.it, è dovuto alla possibile presenza dell'allergene del latte non dichiarato in etichetta. Per la precisione, ilin questione è venduto in confezioni da 500 grammi con il numero di lotto L110922A14 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 30/04/2022. E ancora, si apprende che ledirichiamate sono state prodotte per C.S.I. Compagnia Surgelati Italiana Spa nello stabilimento di Ul. Poznanska 39, a S?upca, in Polonia ...

