Alberi abbattuti a Marina di Cerveteri | l’intervento del WWF

Il WWF ha ricevuto segnalazioni da alcuni cittadini di Marina di Cerveteri in merito ai tagli in corso nella frazione del Comune di Cerveteri, documentate da video e fotografie. Dopo le precisazioni emerse ieri a cura dell'Amministrazione comunale, nella persona dell'Assessore alle Politiche Ambientali, Elena Gubetti, il WWF intende sottolineare un aspetto che a proprio dire non è stato sufficientemente valutato, sistematicamente ignorato più in generale lungo tutta la Penisola in questa tipologia d'interventi. "Ci preme chiarire sin da subito che riteniamo le intenzioni dell'Amministrazione sinceramente volte a voler realizzare un ...

