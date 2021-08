“Aiuto | papà picchia mamma” | 12enne chiama la polizia e fa arrestare il genitore

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 5 agosto 2021) . Una bambina di 12 anni hato lachiedendoperché ilstavando ladurante una lite. È successo in un albergo di Rimini. Gli agenti sono intervenuti trovando la ragazzina in lacrime, mentre altri ospiti della struttura hanno confermato la lite: hanno infine arrestato il35enne e lo hanno trasferito in carcere. Ha visto il padre cheva la madre e ha pensato dire le forze dell’ordine per farlo smettere. Così una dodicenne per interrompere il litigio violento ha ...