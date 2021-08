Agropoli, vasto incendio minaccia ville e turismo: fiamme domate in sette ore (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nel tardo pomeriggio di ieri – scrive il comando dei vigili del fuoco di Salerno – si è sviluppato un incendio nelle colline a ridosso del centro abitato di Agropoli, alcune ville, e attività turistiche ubicate a ridosso del crinale erano minacciate dall’incendio che saliva alimentato dal vento. Per evitare che l’incendio arrecasse danni significativi ad abitazioni e altri servizi antropizzati, abbiamo sul posto il DOS (direttore delle operazioni di spegnimento), che con l’ausilio dei mezzi aerei ha effettuato qualche deposito prima dell’effemeridi a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nel tardo pomeriggio di ieri – scrive il comando dei vigili del fuoco di Salerno – si è sviluppato unnelle colline a ridosso del centro abitato di, alcune, e attività turistiche ubicate a ridosso del crinale eranote dall’che saliva alimentato dal vento. Per evitare che l’arrecasse danni significativi ad abitazioni e altri servizi antropizzati, abbiamo sul posto il DOS (direttore delle operazioni di spegnimento), che con l’ausilio dei mezzi aerei ha effettuato qualche deposito prima dell’effemeridi a ...

