Agorà Estate, stop alla messa in onda: "Covid all'interno dello staff" (Di giovedì 5 agosto 2021) stop per Agorà Estate. Il programma del mattino di Rai 3, condotto da Roberto Vicaretti, non è andato in onda questa mattina, giovedì 5 agosto, e non ci sarà neanche domani, venerdì 6 agosto. Il motivo è stato svelato sui social da Caterina Bini, sottosegretario ai rapporti con il parlamento nel governo Draghi e parlamentare del Pd: "A causa di un caso di positività al #Covid all'interno dello staff di #Agorà, domani la trasmissione non andrà in onda", ha scritto dopo che poco prima aveva annunciato la sua ospitata nel ...

