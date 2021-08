Afghanistan, rifugiato in Italia: “Aiutate la mia famiglia a lasciare il Paese” (Di giovedì 5 agosto 2021) “L’Italia mi aiuti, aiuti la mia famiglia a lasciare l’Afghanistan”. E’ l’appello che Mohammad Idrees Jamali lancia tramite Aki – Adnkronos International. Jamali è un 40enne afghano, arrivato nel nostro Paese da “più di dieci anni”. “Nato, cresciuto e scappato dall’Afghanistan”, come sintetizza lui, pashtun, rifugiato in Italia. Vive a Roma, ma la sua famiglia – racconta – è rimasta in un villaggio della provincia afghana di Nangarhar, al confine con il Pakistan. Parla di una “situazione tragica per tutti gli afghani” in un ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) “L’mi aiuti, aiuti la mial’”. E’ l’appello che Mohammad Idrees Jamali lancia tramite Aki – Adnkronos International. Jamali è un 40enne afghano, arrivato nel nostroda “più di dieci anni”. “Nato, cresciuto e scappato dall’”, come sintetizza lui, pashtun,in. Vive a Roma, ma la sua– racconta – è rimasta in un villaggio della provincia afghana di Nangarhar, al confine con il Pakistan. Parla di una “situazione tragica per tutti gli afghani” in un ...

