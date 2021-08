Addio Messi: i momenti migliori della Pulce al Barcellona – VIDEO (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Barcellona ha ricordato i migliori momenti di Leo Messi con la maglia blaugrana: è Addio dopo 17 anni – VIDEO Il Barcellona ha ricordato i migliori momenti vissuti da Lionel Messi con la maglia blaugrana. Si è ufficialmente interrotta così, con un «grazie, Leo», una storia d’amore durata 17 anni. Ecco le immagini pubblicate su Twitter dal club spagnolo. Thank you, Leo. pic.twitter.com/cdS9xWe8Me— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilha ricordato idi Leocon la maglia blaugrana: èdopo 17 anni –Ilha ricordato ivissuti da Lionelcon la maglia blaugrana. Si è ufficialmente interrotta così, con un «grazie, Leo», una storia d’amore durata 17 anni. Ecco le immagini pubblicate su Twitter dal club spagnolo. Thank you, Leo. pic.twitter.com/cdS9xWe8Me— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

