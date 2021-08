Ad agosto previste 257mila assunzioni, meglio del pre-covid (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono circa 257mila i lavoratori ricercati dalleimprese per il mese di agosto, oltre il 3,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2019; nel trimestre agosto-ottobre le imprese hanno in programma di assumere 1,2milioni di lavoratori. È quanto emerge dai dati del bollettino del sistema informativo Excelsior ,realizzato da Unioncamere e Anpal, che confermano il clima di fiducia e la ripresa della domanda d ilavoro delle imprese. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono circai lavoratori ricercati dalleimprese per il mese di, oltre il 3,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2019; nel trimestre-ottobre le imprese hanno in programma di assumere 1,2milioni di lavoratori. È quanto emerge dai dati del bollettino del sistema informativo Excelsior ,realizzato da Unioncamere e Anpal, che confermano il clima di fiducia e la ripresa della domanda d ilavoro delle imprese. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : agosto previste Reddito di cittadinanza: novità agosto e anticipo ricarica Essendo poi già titolari della carta e non al primo mese di fruizione del beneficio, riceveranno anche la ricarica ordinaria di fine mese nelle date previste per agosto. Ricordiamo comunque che le ...

Proseguono i lavori sui cavalcavia in Feltrina 19+180 per permettere l'allestimento delle impalcature aeree dei cavalcavia oggetto di manutenzione sono previste alcune modifiche alla viabilità in giorni saltuari dal 6 al 31 agosto dalle ore 07:00 ...

Lavoro: 257mila assunzioni previste dalle imprese ad agosto ANSA Nuova Europa Green pass, ecco le regole in vigore a Verona da domani Riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica questa mattina in vista dell'entrata in vigore da domani dell'obbligo del Green pass o di altro certificato previsto dalla legge. All’incontr ...

Ostuni: venerdì 6 agosto ritorna a "Teatro Madre" il circo contemporaneo tra acrobazie, palo cinese e clown OSTUNI (BR) - Palo cinese, bici acrobatica e clown: venerdì 6 agosto, h. 21.15, l’arena del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, ad Ostuni, sarà inondata dalla bellezza e dalla magia del circo ...

