Accordo fra Regione, medici sportivi e Coni per la vaccinazione degli atleti tesserati (Di giovedì 5 agosto 2021) Da lunedì 9 agosto, per gli atleti tesserati sarà possibile accedere, all’interno della categoria «atleti tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali», alla piattaforma regionale. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 5 agosto 2021) Da lunedì 9 agosto, per glisarà possibile accedere, all’interno della categoria «alle Federazioni Sportive Nazionali», alla piattaforma regionale.

Advertising

webecodibergamo : Da lunedì 9 agosto per gli atleti tesserati sarà possibile accedere all’interno della categoria «Atleti tesserati a… - charrydelrey : è una delle mie serie preferite ma non sono del tutto d’accordo, con il passare delle stagioni è calata molto e le… - tveffe : News / Come già accaduto per @peacockTV, Sky e ViacomCBS hanno raggiunto un accordo per portare il servizio streami… - linettitudine : @Amos8125 Non sono d'accordo, non era il loro go to guy, infatti hanno cercato di creare alternative con uomini di… - fabiospes1 : @latwittipe @Azione_it I condomini se c’è un bravo amministratore e un buon regolamento funzionano. Ma qui manca p… -