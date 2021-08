Accademia Internazionale Italiana Mandolino e Chitarra: date XV edizione a Genova (Di giovedì 5 agosto 2021) Si rinnova l’appuntamento con la grande musica e la cultura musicale dell’Accademia Internazionale Italiana Mandolino e Chitarra, giunta alla sua XV edizione. L’evento che si sofferma sulla conoscenza e sulla storica arte degli strumenti a plettro e a pizzico non mancherà nemmeno quest’anno di contare sulla presenza di insegnanti d’eccezione, tra i quali ci sarà il mandolinista noto e apprezzato in tutto il mondo Carlo Aonzo. L’evento si terrà a Genova, precisamente a Nervi, e la location prescelta è il Collegio Emiliani che affaccia sulla splendida cornice della costa ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) Si rinnova l’appuntamento con la grande musica e la cultura musicale dell’, giunta alla sua XV. L’evento che si sofferma sulla conoscenza e sulla storica arte degli strumenti a plettro e a pizzico non mancherà nemmeno quest’anno di contare sulla presenza di insegnanti d’eccezione, tra i quali ci sarà il mandolinista noto e apprezzato in tutto il mondo Carlo Aonzo. L’evento si terrà a, precisamente a Nervi, e la location prescelta è il Collegio Emiliani che affaccia sulla splendida cornice della costa ...

