Abandoned si svela in delle immagini leak di una build del 2019

(Di giovedì 5 agosto 2021) Mentre le voci sulla vera natura diper PS5 si susseguono, in rete sono comparseche hannoto unadel gioco risalente al. Gli screenshot, visibili più in basso, sarebbero stati presi dal profilo PSN di Hasan Kahraman che, in seguito, ha confermato che si tratta dicollegate ad. A quanto pare, dunque, Blue Box Studios stava sviluppando il misterioso gioco già nelcon l'intenzione di spremere al massimo l'hardware di PS4. Leggi altro...

Nicco2D : @CyrusGCLS Vabbè prossima settimana Kojima svela che Abandoned è un suo progetto che in realtà è Metal Gear 6 e usc… -

Non solo, ma il trailer realizzato per pubblicizzarepresentava proprio una foresta molto simile a quella utilizzata in questa circostanza, il che sicuramente sta contribuendo a riaccendere ...... la ricerca di personale di Kojima Productionsun nuovo progetto all'orizzonte Freschi di ... per quel che ne sappiamo, potrebbe trattarsi di, egualmente scorrelato dall'entourage del ...Il conduttore del podcast Al-Hub interviene su Reddit per smentire le voci che vorrebbero Abandoned essere un nuovo gioco di Silent Hill.Non c’è verso di convincere i fan: gli indizi su Silent Hill e il coinvolgimento di Hideo Kojima per Abandoned sembrano nascondersi ovunque.