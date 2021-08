A che ora e dove vedere la conferenza stampa di Valentino Rossi oggi 5 agosto (Di giovedì 5 agosto 2021) Impossibile non informarsi sull’ora e sul dove vedere la conferenza stampa di Valentino Rossi oggi 5 agosto. Il motociclista italiano, nel corso del pomeriggio odierno, ha deciso di incontrare i giornalisti per parlare del suo futuro, ora più che mai in bilico tra un ritiro e una stagione ancora sulle piste. Il dottore quarantaduenne ha fatto la storia del motociclismo italiano e mondiale. Di certo la sua carriera sulle due ruote come protagonista diretto della gare volge al termine e sarà lo stesso Valentino Rossi a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Impossibile non informarsi sull’ora e sulladi. Il motociclista italiano, nel corso del pomeriggio odierno, ha deciso di incontrare i giornalisti per parlare del suo futuro, ora più che mai in bilico tra un ritiro e una stagione ancora sulle piste. Il dottore quarantaduenne ha fatto la storia del motociclismo italiano e mondiale. Di certo la sua carriera sulle due ruote come protagonista diretto della gare volge al termine e sarà lo stessoa ...

Advertising

DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - ItaliaTeam_it : A che ora puntare la sveglia? Lo spettacolo comincerà già alle 23.30. E sono tanti gli atleti dell’#ItaliaTeam in g… - RobertoBurioni : Come farò io d’ora in poi a convincere i miei studenti di medicina che la mononucleosi lascia lunghi strascichi di… - crlggg : @fenice_risorta Ora che so chi è Cunial, è aumentata la mia autostima. Grazie - TOKYVILS : ora ho twt verde che carino -