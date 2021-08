70 milioni di vaccini somministrati. Immunità per il 62 % degli italiani (Di giovedì 5 agosto 2021) E' stata superata quota 70 milioni di somministrazioni del vaccino anti - Covid in Italia (finora precisamente 70.126.104). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.485.151, il 62% ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 agosto 2021) E' stata superata quota 70di somministrazioni del vaccino anti - Covid in Italia (finora precisamente 70.126.104). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.485.151, il 62% ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid: superata quota 70 milioni di dosi di vaccini somministrate #covid - stebellentani : breve segnalazione: in Alberta (4,4 milioni. Solo Calgary 1.3), dal 16/8 fine pandemia. covid derubricato a 'flu' g… - RegioneER : #EmiliaRomagna, #vaccini ok: efficaci al 90% contro il rischio di #infezione, al 96% sui #ricoveri e al 95% sui… - Agenzia_Ansa : In Italia le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.485.151 #ANSA - CarlottaMarche7 : RT @fdragoni: 200 milioni i casi #covid al mondo dichiarati. Attualmente attivi 16 milioni. Il 6% sono casi severi o critici e richiedono i… -