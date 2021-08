“365 giorni fa Belen Rodriguez”. Un anno insieme: la foto pubblicata da Antonino Spinalbese (Di giovedì 5 agosto 2021) In un anno la vita stravolta. “365 giorni fa Belen Rodriguez”, scrive Antonino Spinalbese per celebrare un anno insieme alla compagna e madre della figlia, Luna Marì, venuta alla luce nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio, intorno alle 3, dopo il trionfo dell’Italia agli Europei di calcio 2020. “C’è qualcuno che è nato adesso”, aveva scritto nel cuore della notte Belen Rodriguez pubblicando tra le Storie Instagram un’immagine della bambina e poi un’altra foto insieme al ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) In unla vita stravolta. “365fa”, scriveper celebrare unalla compagna e madre della figlia, Luna Marì, venuta alla luce nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 luglio, intorno alle 3, dopo il trionfo dell’Italia agli Europei di calcio 2020. “C’è qualcuno che è nato adesso”, aveva scritto nel cuore della nottepubblicando tra le Storie Instagram un’immagine della bambina e poi un’altraal ...

Ultime Notizie dalla rete : 365 giorni Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: dopo un anno d'amore la separazione ... lasciato dal rossetto rosso, si vede su una maglietta, che evidentemente non ha mai lavato dal loro primo incontro, e scrive: "365 giorni fa Belen Rodriguez". Per la prima volta svela il giorno in ...

Con un ricordo Antonino Spinalbese rivela una data importante per lui e Belen Antonino Spinalbese celebra il 4 agosto, un anno fa tra lui e Belen è accaduto qualcosa di importante. Potrebbe essere semplice, c’è chi pensa al primo bacio, alla data in cui si sono fidanzati ma dav ...

