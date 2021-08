?Messi, l’addio al Barcellona e molte strade che portano inevitabilmente a Parigi (Di giovedì 5 agosto 2021) Una bomba. Leo Messi che lascia il Barcellona con tanto di comunicato ufficiale è un clamoroso contropiede firmato nel pomeriggio da Gianluigi Longari per Sportitalia. Nel silenzio generale, quando tutti – proprio tutti – consideravano quello che sta per terminare come il giorno decisivo per l’accordo-rinnovo. Cos’è accaduto? Che Laporta ha chiesto uno sconto che la Pulce non ha voluto concedere. Ma c’è di più: come riportato dal Mundo Deportivo c’erano anche le insoddisfazioni di mercato, Messi avrebbe voluto Romero a ogni costo, ha aspettato a lungo ma non c’erano le condizioni. Il Barcellona ci ha provato per l’ormai ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) Una bomba. Leoche lascia ilcon tanto di comunicato ufficiale è un clamoroso contropiede firmato nel pomeriggio da Gianluigi Longari per Sportitalia. Nel silenzio generale, quando tutti – proprio tutti – consideravano quello che sta per terminare come il giorno decisivo per l’accordo-rinnovo. Cos’è accaduto? Che Laporta ha chiesto uno sconto che la Pulce non ha voluto concedere. Ma c’è di più: come riportato dal Mundo Deportivo c’erano anche le insoddisfazioni di mercato,avrebbe voluto Romero a ogni costo, ha aspettato a lungo ma non c’erano le condizioni. Ilci ha provato per l’ormai ...

Advertising

sportface2016 : #Inter, #Mazzola: 'Ipotesi #Messi? Sarebbe una grande cosa con l'addio di Lukaku' - SkySport : Del Piero commenta l'addio di Messi al Barça Alle 23:00 su Sky Sport 24 ? #SkySport #SkyCalciomercato #Messi… - ZZiliani : La notizia dell’addio per motivi economici tra il #Barcellona e #Messi dimostra il livello di disperazione cui eran… - valedindi : RT @CucchiRiccardo: Tra l'addio di #ValentinoRossi e quello di #Messi al #Barcellona. In mezzo una vita da tifosi e da sportivi. Per fortun… - Blaghi : RT @CucchiRiccardo: Tra l'addio di #ValentinoRossi e quello di #Messi al #Barcellona. In mezzo una vita da tifosi e da sportivi. Per fortun… -