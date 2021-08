Zurich Italia acquisisce rete dei consulenti finanziari Deutsche Bank Financial Advisors (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Deutsche Bank e Zurich Italia hanno raggiunto un accordo che prevede un ulteriore sviluppo della loro partnership, grazie all’acquisizione da parte di Zurich del network dei consulenti finanziari del gruppo Deutsche Bank. I termini dell’accordo – spiega Zurich in una nota – prevedono il trasferimento di un ramo d’azienda costituito da 1,085 consulenti finanziari, 97 dipendenti, e 16,5 miliardi di eruo di masse in gestione (numeri al 31 Marzo 2021). L’acquisizione permette a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) –hanno raggiunto un accordo che prevede un ulteriore sviluppo della loro partnership, grazie all’acquisizione da parte didel network deidel gruppo. I termini dell’accordo – spiegain una nota – prevedono il trasferimento di un ramo d’azienda costituito da 1,085, 97 dipendenti, e 16,5 miliardi di eruo di masse in gestione (numeri al 31 Marzo 2021). L’acquisizione permette a ...

