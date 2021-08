Zona gialla, quali regioni rischiano e cosa cambia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le due regioni che rischiano di più sono Sicilia e Sardegna. Sono quelle che potrebbero, prima delle altre, passare in zona gialla. Anche con i nuovi criteri, che danno minore peso ai contagi generali e maggiore all’occupazione ospedaliera, queste due regioni sono a rischio passaggio. La Sardegna è vicina a toccare il 10% di posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva. La Sicilia ha invece raggiunto quota 11% nell’occupazione dei posti in reparti non di terapia intensiva secondo i dati del monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le due regioni che rischiano di più sono Sicilia e Sardegna. Sono quelle che potrebbero, prima delle altre, passare in zona gialla. Anche con i nuovi criteri, che danno minore peso ai contagi generali e maggiore all’occupazione ospedaliera, queste due regioni sono a rischio passaggio. La Sardegna è vicina a toccare il 10% di posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva. La Sicilia ha invece raggiunto quota 11% nell’occupazione dei posti in reparti non di terapia intensiva secondo i dati del monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

