Zona Euro, frena crescita commercio dettaglio giugno (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Segnali di frenata giungono dal commercio al dettaglio dell’EuroZona a giugno. Secondo l’Eurostat, le vendite sono salite dell’1,5% su base mensile dopo il +4,1% di maggio (dato rivisto da +4,6%). Il dato è inferiore alle attese degli analisti che indicavano un aumento dell’1,7%. Su base annua, le vendite registrano un incremento del 5% dopo il +8,6% del mese precedente (rivisto da +9%), inferiore al consensus (+4,5%). Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Segnali dita giungono dalaldell’. Secondo l’stat, le vendite sono salite dell’1,5% su base mensile dopo il +4,1% di maggio (dato rivisto da +4,6%). Il dato è inferiore alle attese degli analisti che indicavano un aumento dell’1,7%. Su base annua, le vendite registrano un incremento del 5% dopo il +8,6% del mese precedente (rivisto da +9%), inferiore al consensus (+4,5%).

Advertising

DividendProfit : Zona Euro, frena crescita commercio dettaglio giugno - andreoneth : RT @Yemaya55667651: @IlariaBifarini Lo diceva Paolo Bernard anni fa che la merda hi-tech in arrivo sarà tanto peggio della zona euro. - onikatanyazjm : RT @itzmiEle: Cerco un appartamento a Bologna in zona università o dintorni per due/tre coinquilini. Affitto massimo che stiamo cercando è… - Keylog1234 : Vendesi immobile con 3 appartamenti indipendenti ( 330 mq ) e garage indipendente in CALABRIA a 10 km dal mare joni… - Il_Pindarico : 70000/SETTANTAMILA EURO in zona di pregio in eternit -