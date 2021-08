“Zaia ci chiedeva sempre se avevamo bisogno di prostitute” Per il giudice si può dire | anche se è falso

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il governatore del Veneto, Luca, per la prima volta denuncia un comico che lo sbeffeggia e – a suo– lo diffama. La partita Natalino Balasso versus Lucasi è chiusa 1 a 0 per il primo. E’ stata infatti archiviata la battuta social di Balasso, che aveva ferito il governatore del L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zaia chiedeva

Corriere della Sera

DE LUCA APRE A UN TERZO MANDATO A chi glidi un futuro terzo mandato come governatore ... Ma De Luca vuole copiare quanto fatto qualche anno fa dal collega. Nel 2018 infatti in Veneto è ...... dichiarano in Comune a Venezia, 'il sindaco Luigi Brugnaroda 12 anni, da quando ... Il governatore del Veneto Lucaha definito il decreto 'un segnale positivo per l'Unesco e la platea ...VENEZIA - Il Governo dovrebbe fare chiarezza su alcuni 'buchi neri' che ancora sono presenti nelle regole relative al Green pass. A chiederlo è ..."Se ci fosse ancora il parametro Rt, saremmo schizzati in zona arancione", dice Zaia. E sugli attacchi hacker avverte: "Il Veneto non paga" ...