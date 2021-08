(Di mercoledì 4 agosto 2021) (foto: Unsplash)ha annunciato che ilda 100di dollari per sostenere ii dei suoi video in formato più breve – gli– sta per essere, dopo essere stato annunciato negli scorsi mesi. Ilpremierà ii per i loro video brevi più coinvolgenti e più visti nel corso del 2021-2022. Questi utenti inizieranno a ricevere i loro primi pagamenti ad agosto. Pagamenti che potranno arrivare fino a 10mila dollari al mese, mentre la soglia minima è 100 dollari....

Advertising

mktgsnapchat : YouTube ha ufficialmente lanciato il suo fondo da 100 milioni per i creator di Shorts - antoninoga98 : Amici del Twitter, buongiorno. Prima di iniziare ufficialmente le vacanze, ho appena pubblicato un nuovo video su… - rossshin1 : L'Australia è diventata ufficialmente una dittatura. - mainormale_ : @ffedepi Lei non si è ancora ufficialmente ritirata però mi pare che sia molto più impegnata su instagram e YouTube… - _alch3m : RT @GNCDITALIA: Il MV #RaPamPam ha ufficialmente raggiunto le 2M di visualizzazioni sul canale di woolliment dopo 6 ore dal suo rilascio! ??… -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube ufficialmente

Wired.it

Tuttavia, in fondo all'articolo trovate un video POV pubblicato suda Drive N Slide che ... Presentataal pubblico durante il Salone di Francoforte del 1987, celebra i primi 40 ...Il disco raggiunge il grado di disco di diamante e il videoclip suraggiunge le 100 milioni ... il gruppo si consacratra i più amati. Gli ultimi singoli in uscita come 'ti volevo ...Il Shorts Fund sarà disponbile intanto per i creator di dieci Paesi. I pagamenti per i video più coinvolgenti andranno da 100 a 10mila dollari al mese ...Francesco Sisch online su YouTube con il videoclip di “La stessa canzone”: il nuovo singolo è disponibile sulle piattaforme digitali Arriva su Youtube il video ufficiale de “La stessa canzone”, il pri ...