YouTube avrà un abbonamento premium lite che rimuove gli annunci (Di mercoledì 4 agosto 2021) (foto: Unsplash)Nel tentativo di aumentare le iscrizioni a YouTube premium, Google sta testando un abbonamento a un prezzo inferiore in alcune parti d’Europa. Questo piano offre una visualizzazione senza pubblicità, ma non comprende tutte le altre funzionalità premium. Il nuovo abbonamento non comprende quindi i download offline, YouTube Music e la riproduzione dei video in background sui dispositivi mobili. Un utente di Resetera ha notato per la prima volta la possibilità di iscriversi a YouTube premium lite nei Paesi Bassi, Finlandia e ... Leggi su wired (Di mercoledì 4 agosto 2021) (foto: Unsplash)Nel tentativo di aumentare le iscrizioni a, Google sta testando una un prezzo inferiore in alcune parti d’Europa. Questo piano offre una visualizzazione senza pubblicità, ma non comprende tutte le altre funzionalità. Il nuovonon comprende quindi i download offline,Music e la riproduzione dei video in background sui dispositivi mobili. Un utente di Resetera ha notato per la prima volta la possibilità di iscriversi anei Paesi Bassi, Finlandia e ...

Advertising

AndreaMarano11 : RT @AndreaMarano11: @carloemme50 Piovvero pietre fiamme e vergogna Una breccia nel muro E un'altra nel cuore Quando il ricordo è radice Cus… - Franco91701236 : Pregliasco, finirà indagato per crimini contro l'umanità, e qualcuno che avrà perso un figlio, per colpa sua , farà… - francobaietti : Pregliasco, finirà indagato per crimini contro l'umanità, e qualcuno che avrà perso un figlio, per colpa sua , farà… - Cippalik : RT @AndreaMarano11: @carloemme50 Piovvero pietre fiamme e vergogna Una breccia nel muro E un'altra nel cuore Quando il ricordo è radice Cus… - ZanghiGiovanni : RT @AndreaMarano11: @PippiCalz Piovvero pietre fiamme e vergogna Una breccia nel muro E un'altra nel cuore Quando il ricordo è radice Custo… -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube avrà Partita Iva, al via nuovi Ristori! Ma solo per codice Ateco ... e che sono descritti nel dettaglio nel video YouTube dei The Wam.net: Ma il 2021 riserva altre ...se la Partita Iva non potrà usufruire dell'esonero contributivo allora per il triennio 2021 - 2023 avrà ...

Svolta Draghi: Cancellato il Bollo Auto e via ai rimborsi! Nel frattempo, ecco un video YouTube di Pensioni & Aggiornamenti , proprio relativo alla decisione ... È scontato che, l'Agenzia delle Entrate avrà il compito di maggior importanza . Verranno, infatti, ...

YouTube avrà un abbonamento premium lite che rimuove gli annunci Wired.it ... e che sono descritti nel dettaglio nel videodei The Wam.net: Ma il 2021 riserva altre ...se la Partita Iva non potrà usufruire dell'esonero contributivo allora per il triennio 2021 - 2023...Nel frattempo, ecco un videodi Pensioni & Aggiornamenti , proprio relativo alla decisione ... È scontato che, l'Agenzia delle Entrateil compito di maggior importanza . Verranno, infatti, ...