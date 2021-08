Xolo Maridueña: in trattative per il film DC Blue Beetle (Di mercoledì 4 agosto 2021) Secondo TheWrap, la star di Cobra Kai Xolo Maridueña è attualmente in trattative per il ruolo principale di Jaime Reyes nel prossimo film DC di HBO Max Blue Beetle. Xolo Maridueña: Blue Beetle che tipo di film sarà? Il progetto segna il primo film di supereroi indipendente di Warner Bros. Pictures e DC films che sarà guidato da un supereroe latino. Se l’accordo dovesse andare a buon fine, Blue Beetle segnerebbe anche il primo grande ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 4 agosto 2021) Secondo TheWrap, la star di Cobra Kaiè attualmente inper il ruolo principale di Jaime Reyes nel prossimoDC di HBO Maxche tipo disarà? Il progetto segna il primodi supereroi indipendente di Warner Bros. Pictures e DCs che sarà guidato da un supereroe latino. Se l’accordo dovesse andare a buon fine,segnerebbe anche il primo grande ...

